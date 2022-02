Milan, buone notizie per Ibra: spunta la data del rientro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Riecco Ibrahimovic, buone notizie per il Milan. L’attaccante svedese sarà gestito fisicamente fino alla fine del campionato, ma potrebbe già tornare nella prossima gara contro l’Udinese. Da vedere se dal primo minuto o da subentrante, probabile la staffetta con Giroud. Zlatan Ibrahimovic attaccante del MilanCome scrive La Gazzetta dello Sport il recupero dall’infiammazione al tendine sembra essere passata, con l’Udinese Zlatan potrebbe mettere qualche importante minuto nelle gambe per poi riprendersi la scena nel derby di Coppa Italia martedì prossimo. Leggi su rompipallone (Di lunedì 21 febbraio 2022) Rieccohimovic,per il. L’attaccante svedese sarà gestito fisicamente fino alla fine del campionato, ma potrebbe già tornare nella prossima gara contro l’Udinese. Da vedere se dal primo minuto o da subentrante, probabile la staffetta con Giroud. Zlatanhimovic attaccante delCome scrive La Gazzetta dello Sport il recupero dall’infiammazione al tendine sembra essere passata, con l’Udinese Zlatan potrebbe mettere qualche importante minuto nelle gambe per poi riprendersi la scena nel derby di Coppa Italia martedì prossimo.

Advertising

sportli26181512 : Milan Femminile, brutte notizie per Ganz: risentimento al polpaccio per Guagni, lesione del collaterale per Piemont… - Kriste2013 : @00000000727p2 @PresMoratti Siete i favoriti ma non siete la Juve schiacciasassi. Per me siete pure contati perché… - yassine01937035 : RT @MilanLiveIT: Un altro assist per #YacineAdli in #Ligue1 È il suo settimo stagionale Oggi schierato esterno di centrocampo da Guion… - MaSte92_ : RT @MilanLiveIT: Un altro assist per #YacineAdli in #Ligue1 È il suo settimo stagionale Oggi schierato esterno di centrocampo da Guion… - MarcoTroiano8 : RT @MilanLiveIT: Un altro assist per #YacineAdli in #Ligue1 È il suo settimo stagionale Oggi schierato esterno di centrocampo da Guion… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan buone Milan, nuovo ruolo e assist: buone notizie dalla Francia Nonostante la posizione atipica, il centrocampista di proprietà del Milan è stato ancora una volta decisivo, dimostrando di poter essere prezioso in diverse zone del campo. La duttilità si aggiunge ...

Inter, il Cagliari potrebbe tenere Dalbert: il Milan vorrebbe Bremer ... esprimendo buone prestazioni anche grazie a Walter Mazzarri . Il tecnico toscano ha saputo ... Milan su Bremer Il Milan è in cerca di un rinforzo per il reparto arretrato. Si è parlato tanto di Sven ...

Milan, nuovo ruolo e assist: buone notizie dalla Francia – VIDEO MilanLive.it Salernitana, dopo il Milan ora testa al Bologna. Due calciatori a rischio trasferta? Ribery e Radovanovic saltano Bologna? – Ripresa degli allenamenti prevista per le 15 al Centro Sportivo Mary Rosy per i ragazzi di Nicola. L’allenatore questa settimana dovrà valutare le condizioni di ...

Milan, doppio colpo dalla Francia: pronti più di 50 milioni Il Milan sta per accelerare su due obiettivi dichiarati. Entrambi giocano in Francia ma sono pronti a cambiare aria in estate.

Nonostante la posizione atipica, il centrocampista di proprietà delè stato ancora una volta decisivo, dimostrando di poter essere prezioso in diverse zone del campo. La duttilità si aggiunge ...... esprimendoprestazioni anche grazie a Walter Mazzarri . Il tecnico toscano ha saputo ...su Bremer Ilè in cerca di un rinforzo per il reparto arretrato. Si è parlato tanto di Sven ...Ribery e Radovanovic saltano Bologna? – Ripresa degli allenamenti prevista per le 15 al Centro Sportivo Mary Rosy per i ragazzi di Nicola. L’allenatore questa settimana dovrà valutare le condizioni di ...Il Milan sta per accelerare su due obiettivi dichiarati. Entrambi giocano in Francia ma sono pronti a cambiare aria in estate.