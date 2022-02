Metaverso e Intelligenza Artificiale, questa sarà la didattica del futuro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Quale sarà la didattica del futuro? Ce lo dice GoStudent, un’ex startup nata in Austria specializzata nelle ripetizioni scolastiche online. L’idea fu del giovane Felix Oshwald, all’epoca un 21enne alle prese col suo master in Finanza quantitativa all’ETH di Zurigo, che voleva dare supporto agli studenti che necessitavano di una mano in matematica tramite un servizio di chat per i compiti su Whatsapp. Nel 2015 GoStudent, che era solamente allo stato embrionale rispetto a ciò che sarebbe diventata negli anni, venne sommersa da numerose richieste di aiuto da parte di studenti. A quel punto Ohswald propose al suo amico Gregor Müller (co-fondatore di GoStudent) di realizzare un’app che permettesse agli utenti di essere messi in contatto con tutor e ricevere un supporto di qualità. La realizzazione di questo progetto fu l’inizio di un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Qualeladel? Ce lo dice GoStudent, un’ex startup nata in Austria specializzata nelle ripetizioni scolastiche online. L’idea fu del giovane Felix Oshwald, all’epoca un 21enne alle prese col suo master in Finanza quantitativa all’ETH di Zurigo, che voleva dare supporto agli studenti che necessitavano di una mano in matematica tramite un servizio di chat per i compiti su Whatsapp. Nel 2015 GoStudent, che era solamente allo stato embrionale rispetto a ciò che sarebbe diventata negli anni, venne sommersa da numerose richieste di aiuto da parte di studenti. A quel punto Ohswald propose al suo amico Gregor Müller (co-fondatore di GoStudent) di realizzare un’app che permettesse agli utenti di essere messi in contatto con tutor e ricevere un supporto di qualità. La realizzazione di questo progetto fu l’inizio di un ...

Advertising

AIopenmind : 'La nuova era dell’intelligenza artificiale e dei metaversi dipenderà delle domande che ci facciamo e non più dalle… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Metaverso, nella realtà virtuale di Zuckerberg arrivano le molestie sessuali. Mentre in Corea ...: Mentre in Corea un cand… - dadisem : Nuova puntata di #NOW su @SkyTG24! -L'Arco della Pace nel Metaverso -Il laboratorio @UL Lab -Tv @HisenseGlobal -… - StigmabaseN : RT @StigmabaseN: ITGMT — Metaverso, nella realtà virtuale di Zuckerberg arrivano le molestie sessuali: Mentre in Corea un candidato svilupp… - StigmabaseN : ITGMT — Metaverso, nella realtà virtuale di Zuckerberg arrivano le molestie sessuali: Mentre in Corea un candidato… -