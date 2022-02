L’uomo che va dai carabinieri e chiede di essere arrestato altrimenti avrebbe “ucciso” l’ex moglie (Di lunedì 21 febbraio 2022) Prima è andato sotto casa dell’ex moglie per rivolgerle insulti e gravi minacce, poi – dopo che la donna ha telefonato alle forze dell’ordine chiedendo aiuto – ha ripetuto il tutto in caserma davanti ai carabinieri, aggiungendo: “Arrestatemi perché altrimenti l’ammazzo”. Protagonista della vicenda un 50enne di Reggio Emilia, che la vittima aveva già di recente denunciato. Il rancore nei suoi confronti derivava dal fatto che L’uomo riteneva l’ex compagna responsabile della rottura del loro rapporto. “Ti ammazzo”, “ti taglio la gola”, “ti taglio la testa”, le avrebbe detto più volte. Una volta convocato dai carabinieri di Scandiano ha riferito testualmente: “Se non mi arrestate adesso lo farete quando l’ho uccisa, mi dovete arrestare ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Prima è andato sotto casa delper rivolgerle insulti e gravi minacce, poi – dopo che la donna ha telefonato alle forze dell’ordinendo aiuto – ha ripetuto il tutto in caserma davanti ai, aggiungendo: “Arrestatemi perchél’ammazzo”. Protagonista della vicenda un 50enne di Reggio Emilia, che la vittima aveva già di recente denunciato. Il rancore nei suoi confronti derivava dal fatto cheritenevacompagna responsabile della rottura del loro rapporto. “Ti ammazzo”, “ti taglio la gola”, “ti taglio la testa”, ledetto più volte. Una volta convocato daidi Scandiano ha riferito testualmente: “Se non mi arrestate adesso lo farete quando l’ho uccisa, mi dovete arrestare ...

Advertising

DAZN_IT : Quando l’#Atalanta incontra un uomo con la pistola, l’Atalanta sa che subirà gol ? 6° gol in carriera per #Piatek… - fattoquotidiano : “Hai l’immunità, non c’è più il rischio che tramite me arrivino a te”. Bordate anche a Carrai: “È un uomo falso” [d… - espressonline : «Alla sinistra serve una politica del noi. Non un leader solo al comando, donna o uomo che sia» - l'intervista di… - Luana_m89 : #OcchiDiTigre non è altro che il crossover tra Occhi di Gatto e l'Uomo Tigre. Ma low budget. - ClaudiaMarchio9 : RT @Adry807: @wilmington_girl Si purtroppo la sfascifamiglie, bugiarda e lui l'uomo che sceglie l'amata moglie....ma a che gioco si gioca #… -

Ultime Notizie dalla rete : L’uomo che Micha Bar-Am, l'uomo che per 50 anni ha fotografato Israele Esquire Italia