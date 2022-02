Juventus in Champions, missione Villarreal: le curiosità e il duello in attacco (Di lunedì 21 febbraio 2022) Si torna in campo per la Champions League. Una maledizione da cancellare con un condottiero che sa come arrivare in fondo alla Champions League. La Juventus vola al Madrigal, ora ribattezzato Stadio della Ceramica, per sfidare il Villarreal nell’andata degli ottavi di finale della competizione europea. Un impegno da prendere con le molle visto che, secondo gli esperti Sisal, la formazione di Emery parte leggermente avanti, a 2,50, rispetto ai bianconeri, in quota a 2,90, mentre per il pareggio si sale a 3,25. Il “Sottomarino giallo” ha già eliminato l’Atalanta nella fase a gironi della Champions e punta a fare il bis con la Juventus anche se la formazione di Allegri è ampiamente favorita per il passaggio del turno: 1,57 per Dybala e compagni contro il 2,40 degli spagnoli. I bianconeri ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 febbraio 2022) Si torna in campo per laLeague. Una maledizione da cancellare con un condottiero che sa come arrivare in fondo allaLeague. Lavola al Madrigal, ora ribattezzato Stadio della Ceramica, per sfidare ilnell’andata degli ottavi di finale della competizione europea. Un impegno da prendere con le molle visto che, secondo gli esperti Sisal, la formazione di Emery parte leggermente avanti, a 2,50, rispetto ai bianconeri, in quota a 2,90, mentre per il pareggio si sale a 3,25. Il “Sottomarino giallo” ha già eliminato l’Atalanta nella fase a gironi dellae punta a fare il bis con laanche se la formazione di Allegri è ampiamente favorita per il passaggio del turno: 1,57 per Dybala e compagni contro il 2,40 degli spagnoli. I bianconeri ...

Advertising

GiovaAlbanese : ?? #Dybala: escluse lesioni muscolari, ma non sarà protagonista in Champions. #Juventus - SkySport : Juventus, Morata: 'Fosse per me starei sempre qui'. Video #SkySport #Juventus #Morata - GiovaAlbanese : In attesa di comprendere meglio le condizioni di Paulo #Dybala, Max #Allegri si copre richiamando in prima squadra… - Io_Francis : RT @allegrismo97: DOMANI TORNA LA #Juventus IN CHAMPIONS, SIAMO CARICHI? ???? - allegrismo97 : DOMANI TORNA LA #Juventus IN CHAMPIONS, SIAMO CARICHI? ???? -