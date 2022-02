Istat | crollo delle nozze per il covid Un matrimonio su 5 è misto | in aumento i divorzi

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Quasi unsu 5 con uno sposo straniero. Calano drasticamente i riti religiosi. Aumentano separazioni e. Lo rileva l’ultimo report dell’. Nel 2020 sono state celebrate 18.832con almeno uno sposo straniero. In diminuzione del 44,9% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, la quota sul totale è rimasta praticamente invariata. Quasi unsu cinque: il 19,4% rispetto al 18,6% del 2019.: calano i matrimoni misti, meno 10mila I matrimoni misti ammontano a oltre 14 mila (circa 10 mila in meno rispetto all’anno precedente). E continuano a rappresentare la parte più consistente dei matrimoni con almeno uno sposo straniero. Circa otto matrimoni su 10 con almeno uno straniero sono costituiti da coppie miste. Oltre i tre quarti dei matrimoni misti ...

Nel primo anno di pandemia da coronavirus, il 2020, i matrimoni in Italia si sono quasi dimezzati. Per volontà o necessità - tra chiusure, restrizioni, contagi - di rinviare o rinunciare alle nozze, i matrimoni celebrati in Italia sono stati 96.841, il 47,4% in meno rispetto al 2019. In calo soprattutto i matrimoni religiosi.