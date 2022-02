Inter, seconda sconfitta consecutiva a San Siro: non accadeva dalla stagione 17/18 (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’Inter cade nuovamente a San Siro seconda sconfitta consecutiva a San Siro per l’Inter e terza sconfitta in campionato in questa stagione. Prima della partita di ieri contro il Sassuolo la squadra di Inzaghi si era arresa al Milan, mentre l’altra sconfitta è stata in trasferta (contro la Lazio). Per trovare due sconfitte consecutive fra le mure amiche della squadra nerazzurra si deve tornare alla stagione 2017/2018. A fermare l’allora squadra allenata da Luciano Spalletti furono la Juventus (punteggio finale di 2-3) e il Sassuolo (1-2 il finale). L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’cade nuovamente a Sana Sanper l’e terzain campionato in questa. Prima della partita di ieri contro il Sassuolo la squadra di Inzaghi si era arresa al Milan, mentre l’altraè stata in trasferta (contro la Lazio). Per trovare due sconfitte consecutive fra le mure amiche della squadra nerazzurra si deve tornare alla2017/2018. A fermare l’allora squadra allenata da Luciano Spalletti furono la Juventus (punteggio finale di 2-3) e il Sassuolo (1-2 il finale). L'articolo proviene damagazine.

Advertising

SerieA : ? #InterSassuolo ? Sfida tra la squadra che ha segnato più gol su calcio piazzato in questo campionato (@Inter,… - Inter : ?? | STAT La rete di @EdDzeko dopo 78 secondi dall'inizio del secondo tempo è la più rapida per il bosniaco in… - MarcoM267 : RT @FedericoSaltato: Allora facciamo cosi: Da una parte chi stasera tifa Cagliari, dall’altra i veri Milanisti con la M maiuscola che sann… - robycasa862 : RT @ilciccio67: La cosa che mi farebbe godere al massimo grado sarebbe questa catena di eventi: l'Inter vince lo scudetto. Si appresta a me… - marcoldplay : L'Inter è seconda in classifica con una partita in meno ma vedi i commenti e sembra che è ottava, mah. -