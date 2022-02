Harri Rovanpera | il babbo di Kalle torna nei rally

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Segnaliamo un gradito ritorno nel panorama globale dei, quello di. Il finlandese, papà dell’attuale driver della Toyota, è una vecchia volpe del WRC, con ben 14 stagioni alle spalle. A 55 anniSr tornerà al volante per ildelle Nazioni, competizione a squadre che si correrà in Messico il prossimo aprile. Come suggerisce il nome, i partecipanti sono suddivisi in squadre che rappresentano i vari paesi, e vien da sé cherappresenterà la Finlandia.: rineia livello mondiale? Nella sua lunghissima carriera,sr ha disputato 111 gare iridate, cogliendo però una sola vittoria. Parliamo del ...