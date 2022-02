Fosca Innocenti | la seconda stagione si farà? Arriva l’annuncio ufficiale!

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La miniserie di Mediaset,, sta riscuotendo un grande successo in termini di ascolti: intanto l’ammiraglia pensa al futuro con la 2. L’intendo diera quello di risollevare l’ammiraglia Mediaset nel settore delle serie televisive dove, rispetto alla Rai, nell’ultimo periodo stava dimostrando di avere una marcia in meno e pare L'articolo proviene da Inews24.it.

L'attrice romana, infatti, interpreta la PM Giuliana Perego nella fiction campione d'ascolti di Canale 5, con protagonista Vanessa Incontrada. Se la sua vita professionale va più che ...2 ci sarà? L'attrice di Giulia De Falco (Desirée Noferini) pronta per le riprese La fictionin onda su Canale5 sta ottenendo ottimi ascolti nel difficile tentativo di ...La miniserie di Mediaset, Fosca Innocenti, sta riscuotendo un grande successo in termini di ascolti: intanto l’ammiraglia pensa al futuro con la 2 stagione. L’intendo di Fosca Innocenti era quello di ...L’attrice, ora in tv con la nuova fiction Fosca Innocenti, si è raccontata a cuore aperto e, nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, ha parlato anche del dolore per la perdita del padre. “Ho ...