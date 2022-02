Decreto Milleproroghe 2022, tutte le novità approvate: bonus, agevolazioni e norme (Di lunedì 21 febbraio 2022) Decreto Milleproroghe: che cosa è? Se ne parla molto ma non è chiarissimo, nello specifico, cosa sarebbe questo famoso Decreto. Vediamo insieme di cosa si tratta, cosa comprende e quali norme sono state approvate. Per prima cosa occorre specificare che il Decreto Milleproroghe è il Decreto legge che ogni anno viene emanato dal governo e tratta le proroghe di disposizioni e il rinvio di scadenze in un unico atto. Quali norme sono state approvate in questo Decreto attuale? Si parla del bonus psicologico, del limite sui contanti, della sperimentazione sugli animali e molto altro. Ma entriamo maggiormente nel dettaglio. Leggi anche: Ecobonus per caldaie e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 febbraio 2022): che cosa è? Se ne parla molto ma non è chiarissimo, nello specifico, cosa sarebbe questo famoso. Vediamo insieme di cosa si tratta, cosa comprende e qualisono state. Per prima cosa occorre specificare che ilè illegge che ogni anno viene emanato dal governo e tratta le proroghe di disposizioni e il rinvio di scadenze in un unico atto. Qualisono statein questoattuale? Si parla delpsicologico, del limite sui contanti, della sperimentazione sugli animali e molto altro. Ma entriamo maggiormente nel dettaglio. Leggi anche: Ecoper caldaie e ...

