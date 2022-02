Covid | restano mascherine al chiuso e green pass

Advertising

BR_Sprecher : #DecisioneCF #CoronaInfoCH Il Consiglio federale revoca dal 17.2. quasi tutte le misure. Restano in vigore soltanto… - TV7Benevento : Mascherine al chiuso e pass restano, ipotesi quarta dose - - News24_it : Covid, news. Mascherine al chiuso e pass restano, ipotesi quarta dose. LIVE - Sky Tg24 - News24_it : Covid Italia, news di oggi: Governo a lavoro su nuove misure, restano mascherine al chiuso e Green pass. Speranza:… - infoitinterno : Covid in ritirata ma restano mascherine al chiuso e pass, sanitari no vax sospesi anche se guariti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid restano

Sky Tg24

In calo tutti gli indicatori e i parametri relativi ale allora il governo sta valutando tutta una serie di passi per riavvicinare l'Italia alla ...ancora diverse restrizioni, in ...Nel giorno in cui in Italia si e' celebrata la Giornata nazionale del personale sanitario, il ministro della Salute Roberto Speranza si conferma capofila dell'ala piu' prudente del governo. Un ...Esentato dal fare la terza dose del vaccino anti Covid-19. Ma solo a tempo ... messo le mani il dottor Claudio Marabotti sarei dovuto restare a casa – si sfoga Manzi – E nonostante tutto ...Nel giorno in cui in Italia si e' celebrata la Giornata nazionale del personale sanitario, il ministro della Salute Roberto Speranza si ...