Covid: mortalità Fvg tre volte più alta di media nazionale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Fvg registra il più alto numero in Italia di persone decedute su centomila abitanti con una media mobile sugli ultimi cinque giorni di 0,9 persone decedute su 100mila abitanti; la media nazionale è ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid mortalità Covid: mortalità Fvg tre volte più alta di media nazionale ... docente di Informatica medica dell'università di Udine e sottolineando che la mortalità è l'unico dato che non accenna a calare in queste settimane di flessione delle curve del Covid. Negli ultimi ...

Covid, in Friuli Venezia Giulia il tasso di mortalità è il peggiore d'Italia: perché la curva dei decessi non cala TRIESTE C'è un unico dato che in Friuli Venezia Giulia non accenna a calare in queste settimane di flessione delle curve del Covid: quello dei decessi. Negli ultimi sette giorni, infatti, in regione sono morte a causa del virus 76 persone (come si desume dai dati ufficiali della Regione). Più di quante se ne erano contate ...

