Ci siamo presentati come un chiattillo a un rave techno (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il 21 Febbraio sarà la giornata mondiale del cross ingarrato. Con questa faccia qui addosso a tutti ora staremo a parlare d’altro. A cazzotti, a morsi, a capate. Il Cagliari si è giocato la vita. Dovevamo saperlo già da ieri ed invece ci presentiamo con lo spirito di un chiattillo ad un rave techno. Ospina ci affossa e si salva. Fabian ci fa scansare un fosso. Perché non dall’inizio? Perché non andare all in? Se non oggi, quando? Victor stava talmente male che è saltato a togliere le pile in cielo al vento. Un animale. Una palla toccata un gol… Si può permettere una partita di tale violenza ed estrarre al massimo due cartellini gialli? Questa squadra non sa giocare senza esterni. Nemmeno a tre secondo me, soprattutto se esce il migliore di tutti da mesi, mesi e mesi: GioGio Di Lorenzo. Un’occasione persa. Un’occasione che forse ci ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il 21 Febbraio sarà la giornata mondiale del cross ingarrato. Con questa faccia qui addosso a tutti ora staremo a parlare d’altro. A cazzotti, a morsi, a capate. Il Cagliari si è giocato la vita. Dovevamo saperlo già da ieri ed invece ci presentiamo con lo spirito di unad un. Ospina ci affossa e si salva. Fabian ci fa scansare un fosso. Perché non dall’inizio? Perché non andare all in? Se non oggi, quando? Victor stava talmente male che è saltato a togliere le pile in cielo al vento. Un animale. Una palla toccata un gol… Si può permettere una partita di tale violenza ed estrarre al massimo due cartellini gialli? Questa squadra non sa giocare senza esterni. Nemmeno a tre secondo me, soprattutto se esce il migliore di tutti da mesi, mesi e mesi: GioGio Di Lorenzo. Un’occasione persa. Un’occasione che forse ci ...

