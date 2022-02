Calcio: Morata, 'ho sempre sentito la fiducia di Allegri, devo dimostrare di meritarla' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Torino, 21 feb. - (Adnkronos) - "Ho sempre sentito la fiducia del mister ma non solo ora, già dalla prima avventura alla Juventus. È il primo che mi chiede tante cose, ma sa anche i miei limiti. Mi ha detto che dovevo rimanere qui, che si fidava di me. Ora devo lottare e dimostrare di meritare la sua fiducia". Così l'attaccante della Juventus Alvaro Morata in conferenza stampa alla vigilia del match d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Torino, 21 feb. - (Adnkronos) - "Holadel mister ma non solo ora, già dalla prima avventura alla Juventus. È il primo che mi chiede tante cose, ma sa anche i miei limiti. Mi ha detto che dovevo rimanere qui, che si fidava di me. Oralottare edi meritare la sua". Così l'attaccante della Juventus Alvaroin conferenza stampa alla vigilia del match d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal.

Advertising

Gazzetta_it : Lo strapotere del nuovo tridente della #Juventus spiegato con i numeri - sportface2016 : #VillarrealJuventus #Morata: 'L'arrivo di #Vlahovic mi ha aiutato, ho sempre sentito la fiducia del mister' - TV7Benevento : Calcio: Morata, 'ho sempre sentito la fiducia di Allegri, devo dimostrare di meritarla' - - sportmediaset : Juventus, #Morata verso il Villarreal: 'Con Vlahovic un'altra mentalità, non vediamo l'ora'. #SportMediaset… - TV7Benevento : Calcio: Morata, 'fosse per me resterei sempre alla Juve' - -