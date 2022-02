Blanco: ecco perchè si chiama così, da non credere (Di lunedì 21 febbraio 2022) Blanco, ecco perché si chiama così: da non credere il motivo dietro al nome d’arte del neo-vincitore di Sanremo in coppia con Mahmood. Periodo veramente d’oro per il giovane Blanco, che dopo aver trionfato sul palco dell’Ariston insieme a Mahmood si prepara anche al prossimo Eurovision Song Contest, che si svolgerà proprio in Italia. Il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 21 febbraio 2022)perché si: da nonil motivo dietro al nome d’arte del neo-vincitore di Sanremo in coppia con Mahmood. Periodo veramente d’oro per il giovane, che dopo aver trionfato sul palco dell’Ariston insieme a Mahmood si prepara anche al prossimo Eurovision Song Contest, che si svolgerà proprio in Italia. Il L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

akaaseiji : non papà che mi dice 'ecco, una canzone per te' e mette brividi di Mahmood e Blanco??? - Wootunemagazine : Ecco tutti i partecipanti e la modalità di partecipazione alla manifestazione canora vinta dai #Måneskin nel 2021 e… - Sanremo__2022 : Credevate che #Sanremo2022 terminasse davvero il 5 febbraio? Vi sbagliavate di grosso? Ecco la nuova classifica… - SpettacoloMania : #EurovisionSongContest2021 ecco le dichiarazioni di @AchilleIDOL e dei tre mega conduttori... @Eurovision #ESC2022 - ParliamoDiNews : `Ecco perché Blanco si chiama così`: la rivelazione del suo ex collega, il pizzaiolo Mohamed - Il Fatto Quotidiano… -