Benedetta Rossi dove vive? La sua casa è da sogno

Il legame tra i fan e Benedetta Rossi è davvero importante. La food blogger mostra tanto agli affezionati. Ma sapete dove abita? La sua dimora è incredibile. La food blogger, Benedetta Rossi è una vera e propria star. Il filo diretto con gli affezionati la porta a mostrare molto del suo privato. Infatti, sui suoi social c'è spazio anche per il posto in cui, lei e suo marito, abitano. Un agriturismo situato nella campagna marchigiana. Fonte InstagramLa particolarità del luogo è che, oltre ad essere accessibile a tutti in determinati periodo, è anche sede del suo famoso programma. Infatti, "Fatto in casa per voi" è trasmesso proprio da casa sua. Segno di come sia un luogo grande, confortevole e che permette anche di ospitare una troupe televisiva.

