Assosistema Confindustria | Soddisfazione per tavolo tecnico al Mise sui dpi e dm

Roma, 21 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Il dl Festività, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede l'istituzione presso il ministero dello Sviluppo economico di un tavolo per la pianificazione degli interventi di fornitura dei dispositivi medici (dm) e di protezione individuale (dpi). Al tavolo prenderanno parte il ministero della Salute, l'Istituto superiore di sanità e le associazioni dei produttori di dm e dpi, tra cui Assosistema Confindustria con la sua sezione safety. Claudio Galbiati, presidente della sezione Safety di Assosistema Confindustria che rappresenta i produttori e distributori dei dispositivi di protezione individuale (dpi), commenta: "Si tratta di un grande successo per tutto il comparto, nonché per il Sistema Paese, che vede in questo modo arricchirsi il dialogo tra ..."

