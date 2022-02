7 DONNE E UN MISTERO: disponibile su tutte le piattaforme digitali (Di lunedì 21 febbraio 2022) 7 DONNE e un MISTERO, disponibile da domani per l’acquisto e il noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity. Di cosa parla 7 DONNE e un MISTERO? Trama: Ambientato nell’Italia degli anni ’30, prendono in considerazione le concitate ore che seguono l’inspiegabile omicidio di un imprenditore, nonché marito e padre, al centro di un variopinto gruppo di DONNE che, dopo essersi riunite nella villa di famiglia per celebrare insieme la Vigilia di Natale, si trovano costrette ad affrontare e rivelare l’un l’altra segreti e sotterfugi per cercare di risolvere un MISTERO che in qualche modo le riguarda tutte. Sono infatti ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 21 febbraio 2022) 7e unda domani per l’acquisto e il noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity. Di cosa parla 7e un? Trama: Ambientato nell’Italia degli anni ’30, prendono in considerazione le concitate ore che seguono l’inspiegabile omicidio di un imprenditore, nonché marito e padre, al centro di un variopinto gruppo diche, dopo essersi riunite nella villa di famiglia per celebrare insieme la Vigilia di Natale, si trovano costrette ad affrontare e rivelare l’un l’altra segreti e sotterfugi per cercare di risolvere unche in qualche modo le riguarda. Sono infatti ...

