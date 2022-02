WWE | Probabile PPV allo stadio in Gran Bretagna a settembre | si torna a Wembley?

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La WWE potrebbe realizzare finalmente uno dei sogni piùdi del pubblico europeo, o quasi. Dopo la mitica edizione di SummerSlam andata in scena nel 1992 nell’incredibile cornice dia Londra, la WWE si appresta are con uno show titanico nella terra di Albione. Appuntamento aSecondo quanto rivelato da PWInsider la WWE sta pianificando quello che è stato descritto come uno “Stadium Show” nel Regno Unito durante il weekend del Labour Day nel2022. Mike Johnson di PWInsider ha riferito che la WWE tornerà in Arabia Saudita a ottobre o novembre di quest’anno ma che prima ha in programma un evento nel weekend del Labour Day, il 3 e 4, attualmente descritto come uno “Stadium Show”. Si punta ai 90.000 spettatori? Questa voce ...