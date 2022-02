Verso la quarta dose per tutti? L’ipotesi di Speranza: «Possibile dopo l’estate» (Di domenica 20 febbraio 2022) Lo stato d’emergenza per la pandemia di Coronavirus scade il 31 marzo. E oggi, parlando con Repubblica, il ministro della Salute Roberto Speranza fa capire che potrà essere superato. Ma conservando alcune “difese” che abbiamo imparato a conoscere in questi due terribili anni di emergenza sanitaria: Green Pass e mascherine al chiuso. «Il mio è un messaggio di fiducia: se la tendenza di riduzione della curva continua, lavoreremo nelle prossime settimane per superare lo stato d’emergenza. Ma il Covid non prende l’aereo e va via il 31 marzo. Possiamo decidere formalmente di superare l’emergenza, penso che ci possano essere le condizioni per farlo, ma alcune cose dovremo conservarle. Il Green pass è stato ed è un pezzo fondamentale della nostra strategia. Le mascherine al chiuso sono ancora importanti: non riesco a vedere un momento X in cui il virus non esiste più e ... Leggi su open.online (Di domenica 20 febbraio 2022) Lo stato d’emergenza per la pandemia di Coronavirus scade il 31 marzo. E oggi, parlando con Repubblica, il ministro della Salute Robertofa capire che potrà essere superato. Ma conservando alcune “difese” che abbiamo imparato a conoscere in questi due terribili anni di emergenza sanitaria: Green Pass e mascherine al chiuso. «Il mio è un messaggio di fiducia: se la tendenza di riduzione della curva continua, lavoreremo nelle prossime settimane per superare lo stato d’emergenza. Ma il Covid non prende l’aereo e va via il 31 marzo. Possiamo decidere formalmente di superare l’emergenza, penso che ci possano essere le condizioni per farlo, ma alcune cose dovremo conservarle. Il Green pass è stato ed è un pezzo fondamentale della nostra strategia. Le mascherine al chiuso sono ancora importanti: non riesco a vedere un momento X in cui il virus non esiste più e ...

sbonaccini : Superate dieci milioni di somministrazioni in @RegioneER Verso il 95% di vaccinati con una dose, raggiunto il 93%… - infoitinterno : Verso la quarta dose per tutti? L’ipotesi di Speranza: «Possibile dopo l’estate» - pauldeb891 : @corsalick sì lockdown scattò dal 9 marzo, poi ovviamente già durante l'estate 2020 la gente era già partita in qua… - Tony75836238 : @Massimi18431693 @AleFra39606293 @DiegoFusaro Ahahahah! Ma quanto gli rode il culo ai pluridrogati , rendersi conto… - PierCasolari : L’enigma di regime: far trapelare che il vaccino funziona poco e spingere verso la quarta dose con il rischio di al… -