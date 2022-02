Venezia-Genoa 1-1 LIVE: Henry sblocca, Ekuban pareggia col primo gol in A (Di domenica 20 febbraio 2022) Terzultima contro penultima, per rispondere alla Salernitana che, a sorpresa, è riuscita a strappare un punto contro il Milan: Venezia... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) Terzultima contro penultima, per rispondere alla Salernitana che, a sorpresa, è riuscita a strappare un punto contro il Milan:...

Advertising

Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Venezia-Genoa 0-0 in diretta su - brunofernandovf : Il #Genoa fa uno schema su calcio piazzato mettendo un giocatore al centro dell'area in fuorigioco così da mettere… - GTF2781 : Venezia 1-0 Genoa - VeneziaFC_IT : Il Genoa pareggia. Destro serve Ekuban che dribbla Caldara e tira in porta, superando Romero. 30' | Venezia 1-1 Genoa #VeneziaGenoa - FranceskoASR : @augustociardi75 Venezia genoa è molto importante in ottica salvezza -