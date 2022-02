Udinese-Lazio 1-1: succede tutto nel primo tempo, Felipe Anderson risponde a Deulofeu (Di domenica 20 febbraio 2022) Finisce 1-1 tra Udinese e Lazio. succede tutto nel primo tempo: apre Deulofeu col destro da dentro l'area, risponde Felipe Anderson, al secondo gol in campionato, con il colpo di testa che fissa... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 20 febbraio 2022) Finisce 1-1 tranel: aprecol destro da dentro l'area,, al secondo gol in campionato, con il colpo di testa che fissa...

Advertising

Udinese_1896 : Una nuova sfida per i bianconeri! Emozione, grinta e cuore per affrontare la #Lazio ?? Another battle awaits! Pa… - gilnar76 : Udinese Lazio 1-1: Sarri resta a -4 dalla Juve #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - tuttonapoli : La Lazio sfiora il ko nel finale ma si salva: i biancocelesti pareggiano 1-1 contro l’Udinese - LazionewsEu : #UdineseLazio, le pagelle del nostro direttore Paolo Cericola ?? #sslazio #lazio #lazionewseu #lazionews #pagelle - tommandrea : Per fortuna che Molina ha preso la traversa perché il mancato fallo con ammonizione (ed espulsione) di Becao sarebb… -