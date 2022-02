Tratto in salvo uno dei passeggeri dispersi del traghetto andato in fiamme a Corfù (Di domenica 20 febbraio 2022) AGI - Uno dei passeggeri dispersi a bordo della Euroferry Olympia della Grimaldi Lines, il traghetto andato a fuoco nella notte tra giovedì e venerdì al largo di Corfù, è stato trovato vivo. L'uomo, un cittadino lituano, è stato avvistato a poppa della nave e poi Tratto in salvo dalla Guardia Costiera Greca. Lo riferiscono all'AGI fonti della compagnia navale. Leggi su agi (Di domenica 20 febbraio 2022) AGI - Uno deia bordo della Euroferry Olympia della Grimaldi Lines, ila fuoco nella notte tra giovedì e venerdì al largo di, è stato trovato vivo. L'uomo, un cittadino lituano, è stato avvistato a poppa della nave e poiindalla Guardia Costiera Greca. Lo riferiscono all'AGI fonti della compagnia navale.

Advertising

Agenzia_Italia : Tratto in salvo uno dei passeggeri dispersi del traghetto andato in fiamme a Corfù - Ultron65 : RT @TgLa7: Il cittadino lituano individuato a bordo nave #EuroferryOlympia della Grimaldi Lines, in cui è divampato un incendio nella notte… - TgLa7 : Il cittadino lituano individuato a bordo nave #EuroferryOlympia della Grimaldi Lines, in cui è divampato un incendi… - fulviosluga : RT @ProtCivReg_FVG: ??SOCCORSI QUOTIDIANI Salvato dai volontari del @cnsas_official #FVG un giovane sciatore austriaco che sul Pramollo, in… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Le fiamme sarebbero partite dalla stiva dove erano i tir e i loro autisti. Delle 288 persone a bordo, 242 sono state mess… -

Ultime Notizie dalla rete : Tratto salvo Traghetto in fiamme, si cercano dispersi. Un testimone: "Scene tragiche". Un testimone ha raccontato a Sky TG24 : 'Ho visto scene tragiche, fumo e fiamme tutto d'un tratto. ... La maggior parte dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo nel giro di ...

Campagna, auto si ribalta: paura per madre e figlia, salvate dai vigili del fuoco I vigili del fuoco dunque hanno tratto in salvo le malcapitate incastrate nelle lamiere, per affidarle al 118 che le ha condotte all'ospedale di Eboli. Infine, la vettura è stata messa in sicurezza e ...

Tratto in salvo uno dei passeggeri dispersi del traghetto andato in fiamme a Corfù AGI - Agenzia Giornalistica Italia Il Discorso Perfetto, di Laurent Tirard. Tratto dal libro “Le Discours” di Caro Fabrice Presentato al Festival di Cannes 2020 e alla Festa del Cinema di Roma, Il Discorso Perfetto, scritto e diretto Laurent Tirard, è tratto dal romanzo Le discours, di Caro Fabrice… In effetti il film si ...

Traghetto andato a fuoco: ritrovato uno dei dispersi L’uomo, un cittadino lituano, è stato avvistato a poppa della nave ed è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera Greca. Le ricerche continuano per le altre 11 persone disperse ...

Un testimone ha raccontato a Sky TG24 : 'Ho visto scene tragiche, fumo e fiamme tutto d'un. ... La maggior parte dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio sono stati tratti innel giro di ...I vigili del fuoco dunque hannoinle malcapitate incastrate nelle lamiere, per affidarle al 118 che le ha condotte all'ospedale di Eboli. Infine, la vettura è stata messa in sicurezza e ...Presentato al Festival di Cannes 2020 e alla Festa del Cinema di Roma, Il Discorso Perfetto, scritto e diretto Laurent Tirard, è tratto dal romanzo Le discours, di Caro Fabrice… In effetti il film si ...L’uomo, un cittadino lituano, è stato avvistato a poppa della nave ed è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera Greca. Le ricerche continuano per le altre 11 persone disperse ...