Sonic 2 – Il film è pieno zeppo di riferimenti ai videogiochi, parla Fowler (Di domenica 20 febbraio 2022) Paramount Pictures ha pubblicato il nuovo poster di Sonic 2, film in arrivo in Italia il 7 aprile. Si tratta di un manifesto che certamente solleticherà la nostalgia degli amanti del videogame lanciato dalla SEGA negli anni '90. Al suo interno, infatti, si trovano i personaggi principali della saga: Sonic, naturalmente, in primo piano, e con lui il suo storico antagonista, il Robotnik, interpretato come nel primo capitolo della saga cinematografica da Jim Carrey. Accanto a Sonic, però, si trovano anche altri due personaggi molto amati dai gamer: si tratta dell'alleata Tails, una volpe con due code che fa roteare vorticosamente come fossero un'elica per potersi alzare in volo, e del rivale Knuckels, un echidna rosso, perfetta nemesi del riccio blu elettrico. All'interno del poster compaiono anche i due alleati in ...

