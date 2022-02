Sci alpino, quando riparte la Coppa del Mondo? Programma prossime gare, orari Crans Montana e Garmisch, tv (Di domenica 20 febbraio 2022) Si sono ufficialmente conclusi i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 ed è quindi tempo di pensare, quantomeno per lo sci alpino, a quando tornerà in scena la Coppa del Mondo che deve andare a consegnare le Sfere di Cristallo per entrambi i comparti, con Mikaela Shiffrin pronta a battagliare contro Petra Vlhova, mentre tra gli uomini Marco Odermatt sembra lanciatissimo verso il suo primo alloro. Si tornerà in azione già nel corso del prossimo weekend con il Circo Bianco al femminile che sarà di scena in quel di Crans-Montana (Svizzera) per disputare due discese, mentre per gli uomini sarà la loro volta sulle nevi di Garmisch (dove si era chiusa la prima parte della stagione) ma, per una volta, nella località tedesca, non saranno in azione per gare ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Si sono ufficialmente conclusi i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 ed è quindi tempo di pensare, quantomeno per lo sci, atornerà in scena ladelche deve andare a consegnare le Sfere di Cristallo per entrambi i comparti, con Mikaela Shiffrin pronta a battagliare contro Petra Vlhova, mentre tra gli uomini Marco Odermatt sembra lanciatissimo verso il suo primo alloro. Si tornerà in azione già nel corso del prossimo weekend con il Circo Bianco al femminile che sarà di scena in quel di(Svizzera) per disputare due discese, mentre per gli uomini sarà la loro volta sulle nevi di(dove si era chiusa la prima parte della stagione) ma, per una volta, nella località tedesca, non saranno in azione per...

