Roma | disastro trasporto pubblico | linea A chiusa la sera fino al 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 febbraio 2022). Una notizia di non poco conto quella per ilnella città di. A partire dal mese di giugno, infatti, lametro A chiuderà laalle ore 21.00. E a quanto pare, non sarà una situazione così transitoria: di fatto, per un anno e mezzo non si potrà usufruire del servizio la. A partire, invece, dal mese di aprile, laB negli stessi orari, sarà ferma per ben quattro mesi. Infine, su tutte e tre le linee della Capitale saranno progressivamente eliminati dei treni per poterli mandare in riparazione e manutenzione. E, per mettere una bella ciliegina sulla torta già bella condita a dovere, per sei mesi non circolerà nemmeno il tram 8, a causa di interventi di riparazione sui binari. E’ questa la notizia choc dei ...