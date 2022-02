Pechino 2022: Brignone, 'ci abbiamo provato, adesso a tutta fino a fine stagione' (Di domenica 20 febbraio 2022) Pechino, 20 feb. - (Adnkronos) - “abbiamo perduto contro una squadra molto forte come gli Stati Uniti, Moltzan ha fatto lo stesso tempo degli uomini, questo format è una gara di squadra e gli americani erano competitivi, noi ci abbiamo provato, è stata una bella esperienza condividere questa occasione con altri compagni di squadra. Nel nostro sport non ci sono mai state altre opportunità del genere, in uno sport come il nostro che è individuale. E' stato molto bello in questi giorni stare insieme agli altri ragazzi". Queste le parole di Federica Brignone dopo la sconfitta degli azzurri ai quarti di finale nella gara a squadre dei Giochi invernali di Pechino. "Si chiude questa Olimpiade, sono veramente soddisfatta, fare due medaglie era un sogno bellissimo e realizzarlo è stato ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022), 20 feb. - (Adnkronos) - “perduto contro una squadra molto forte come gli Stati Uniti, Moltzan ha fatto lo stesso tempo degli uomini, questo format è una gara di squadra e gli americani erano competitivi, noi ci, è stata una bella esperienza condividere questa occasione con altri compagni di squadra. Nel nostro sport non ci sono mai state altre opportunità del genere, in uno sport come il nostro che è individuale. E' stato molto bello in questi giorni stare insieme agli altri ragazzi". Queste le parole di Federicadopo la sconfitta degli azzurri ai quarti di finale nella gara a squadre dei Giochi invernali di. "Si chiude questa Olimpiade, sono veramente soddisfatta, fare due medaglie era un sogno bellissimo e realizzarlo è stato ancora ...

