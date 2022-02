Nutri-score, il nuovo sistema di valutazione degli alimenti che non piace a tutti (Di domenica 20 febbraio 2022) Nasce con l’intento di dare il via libera o lo stop definitivo ad alcuni prodotti, ma in Europa non tutti lo amano, nemmeno noi italiani! Ecco perché non si riesce a trovare un accordo su questo sistema. Nutri-score etichetta alimentare amata dai francesi – curiosauro.itUn sistema amato dai francesi Il Nutri-score è un sistema di etichettatura in uso in Francia che è ora al vaglio della Commissione Europea per essere diffuso in tutta l‘Unione. Rappresenta un’etichetta Nutrizionale che converte il valore Nutrizionale dei prodotti in un semplice codice composto da 5 lettere, ognuna con il proprio colore. Ad ogni prodotto viene assegnato un punteggio basato su un algoritmo scientifico. Questa formula tiene conto dei ... Leggi su curiosauro (Di domenica 20 febbraio 2022) Nasce con l’intento di dare il via libera o lo stop definitivo ad alcuni prodotti, ma in Europa nonlo amano, nemmeno noi italiani! Ecco perché non si riesce a trovare un accordo su questoetichetta alimentare amata dai francesi – curiosauro.itUnamato dai francesi Ilè undi etichettatura in uso in Francia che è ora al vaglio della Commissione Europea per essere diffuso in tutta l‘Unione. Rappresenta un’etichettazionale che converte il valorezionale dei prodotti in un semplice codice composto da 5 lettere, ognuna con il proprio colore. Ad ogni prodotto viene assegnato un punteggio basato su un algoritmo scientifico. Questa formula tiene conto dei ...

Advertising

Lotus_1979 : #Ucrainarussia @PaoloGentiloni @vonderleyen qual'è la politica estera dell'UE? Non esiste come non esiste quella f… - HercbergS : RT @FattoAlimentare: ??Quattro ministri del governo italiano scendono in campo contro il #NutriScore (accanto all'industria alimentare) http… - PilarGalan10 : RT @FattoAlimentare: ??Quattro ministri del governo italiano scendono in campo contro il #NutriScore (accanto all'industria alimentare) http… - Alise0 : RT @FattoAlimentare: ??Quattro ministri del governo italiano scendono in campo contro il #NutriScore (accanto all'industria alimentare) http… - FattoAlimentare : ??Quattro ministri del governo italiano scendono in campo contro il #NutriScore (accanto all'industria alimentare)… -