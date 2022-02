Nasce il Manifesto del Futurismo: dietro una bugia d’amore di Marinetti (Di domenica 20 febbraio 2022) 20 febbraio 1909: sulla prima pagina del quotidiano francese “Le Figaro“, viene pubblicato il Manifesto del Futurismo. “Manifeste du Futurisme”, elaborato da Filippo Tommaso Marinetti, che, fingendosi innamorato della figlia di un ricco egiziano comproprietario del quotidiano parigino, ottenne la pubblicazione. Il suo testo suscita scalpore in mezzo mondo. Sancisce la reazione alla cultura borghese dell’Ottocento, compreso il decadentismo dannunziano. Parole in libertà dovevano sostituire la retorica tradizionale. Con la pubblicazione, si ebbe la notorietà internazionale del Movimento Futurista. Che agli inizi del Novecento si impone in Italia, pervadendo tutte le arti, autentico inno alla modernità. 1. Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità. 2. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) 20 febbraio 1909: sulla prima pagina del quotidiano francese “Le Figaro“, viene pubblicato ildel. “Manifeste du Futurisme”, elaborato da Filippo Tommaso, che, fingendosi innamorato della figlia di un ricco egiziano comproprietario del quotidiano parigino, ottenne la pubblicazione. Il suo testo suscita scalpore in mezzo mondo. Sancisce la reazione alla cultura borghese dell’Ottocento, compreso il decadentismo dannunziano. Parole in libertà dovevano sostituire la retorica tradizionale. Con la pubblicazione, si ebbe la notorietà internazionale del Movimento Futurista. Che agli inizi del Novecento si impone in Italia, pervadendo tutte le arti, autentico inno alla modernità. 1. Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità. 2. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, ...

