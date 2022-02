Napoli ancora su Senesi? Ci pensano altri due club di Serie A (Di domenica 20 febbraio 2022) Marcos Senesi è ancora un obiettivo di mercato del Napoli? Gli azzurri hanno seguito in diverse sessioni di trasferimento il difensore centrale argentino del Feyenoord. E per l’estate il suo nome potrebbe tornare di moda per rinforzare il reparto arretrato. Calciomercato Napoli Senesi (Imago)Calciomercato Napoli, su Senesi anche Roma e Fiorentina Il Napoli potrebbe pensare di tornare alla carica per Marcos Senesi al termine della stagione. Il centrale argentino classe ’97, con il contratto in scadenza nel 2023, però, è anche nel mirino di altri club italiani. Secondo quanto riferito da QS – La Nazione, Roma e Fiorentina stanno seguendo con interesse Senesi. La ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 20 febbraio 2022) Marcosun obiettivo di mercato del? Gli azzurri hanno seguito in diverse sessioni di trasferimento il difensore centrale argentino del Feyenoord. E per l’estate il suo nome potrebbe tornare di moda per rinforzare il reparto arretrato. Calciomercato(Imago)Calciomercato, suanche Roma e Fiorentina Ilpotrebbe pensare di tornare alla carica per Marcosal termine della stagione. Il centrale argentino classe ’97, con il contratto in scadenza nel 2023, però, è anche nel mirino diitaliani. Secondo quanto riferito da QS – La Nazione, Roma e Fiorentina stanno seguendo con interesse. La ...

Advertising

gilnar76 : #Napoli ancora su Senesi? Ci pensano altri due club di Serie A #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Spazio_Napoli : Napoli ancora su Senesi? Ci pensano altri due club di Serie A - albiuno : RT @HoaraBorselli: A Milano,cinque ragazzi accoltellati in zona Garibaldi: grave un 20enne A Napoli, tre ragazzini puntano una pistola alla… - NonnaMaria15 : RT @HoaraBorselli: A Milano,cinque ragazzi accoltellati in zona Garibaldi: grave un 20enne A Napoli, tre ragazzini puntano una pistola alla… - tittirigo : RT @HoaraBorselli: A Milano,cinque ragazzi accoltellati in zona Garibaldi: grave un 20enne A Napoli, tre ragazzini puntano una pistola alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ancora Diretta Inter Sassuolo/ Streaming video tv: Simone Inzaghi incrocia Alessio Dionisi ... squalifiche pesanti (Serie A) Nel primo tempo la sbloccava Matteo Politano che poi sarebbe passato proprio all'Inter prima di viaggiare verso Napoli dove gioca ancora oggi. Nella ripresa la ...

Cagliari - Napoli, parla Mazzarri: no a cali di tensione Il Cagliari ha perso solo un match nel 2022 in Serie A (3V, 2N), solo Napoli (4V, 2N) e Juventus (3V, 3N) sono ancora imbattute nel nuovo anno solare in campionato. Dopo i successi per 2 - 0 fuori ...

Napoli, Insigne prepara il regalo d'addio Corriere dello Sport Primavera / Napoli-Juventus 0-5 Una grande Juventus Primavera strapazza il Napoli e riscatta alla grande il K. (ilBianconero) A disposizione: Senko, Vinarcik, Citi, Chibozo, Fiumano, Solberg, Ledonne, Strijdonck, Maressa, Nonge.

Mazzarri e gli anni al top a Napoli: Una vigilia sempre particolare per Mazzarri quella contro il Napoli: sono passati nove anni dalla sua ultima stagione sulla panchina azzurra che concluse con il secondo posto in campionato ma le ...

... squalifiche pesanti (Serie A) Nel primo tempo la sbloccava Matteo Politano che poi sarebbe passato proprio all'Inter prima di viaggiare versodove giocaoggi. Nella ripresa la ...Il Cagliari ha perso solo un match nel 2022 in Serie A (3V, 2N), solo(4V, 2N) e Juventus (3V, 3N) sonoimbattute nel nuovo anno solare in campionato. Dopo i successi per 2 - 0 fuori ...Una grande Juventus Primavera strapazza il Napoli e riscatta alla grande il K. (ilBianconero) A disposizione: Senko, Vinarcik, Citi, Chibozo, Fiumano, Solberg, Ledonne, Strijdonck, Maressa, Nonge.Una vigilia sempre particolare per Mazzarri quella contro il Napoli: sono passati nove anni dalla sua ultima stagione sulla panchina azzurra che concluse con il secondo posto in campionato ma le ...