Movida a Genova | scatta il piano del Comune | “Dehors più ampi e servizi in strada”

(Di domenica 20 febbraio 2022) Spazi esterni più grandi per i pub che si doteranno di steward. Aree all’aperto con wc chimici e guardaroba. Ma non solo agevolazioni per i gestori che investono per limitare intemperanze e schiamazzi: nei vicoli 40 vigili per prevenire le risse