Miriana Trevisan su Soleil/Alex/Delia: “Nessuna vittima in questo siparietto, se non reggi l’alcol non lo bevi” (Di domenica 20 febbraio 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 6, molti dei concorrenti in queste ore, hanno parlato tra loro di quanto accaduto nella notte tra Soleil, Alex Belli e Delia Duran. Mentre i due “coniugi” si sono parecchio isolati, facendo in parte finta che nulla fosse accaduto, gli altri vipponi, hanno commentato tra loro i fatti. Nella stanza arancione, Miriana Trevisan ha espresso il suo parere, parlando con Sophie e con Alessandro Basciano, spiegando loro perchè non crede, a differenza di quanto si dice in casa, che la Sorge sia una vittima in tutta questa storia. La Trevisan lo ha sempre detto e ne è ancora convinta, anche dopo quello che è successo questa notte nella casa del Grande Fratello VIP. “Ma perché si lascia baciare e abbracciare sensualmente. Ma cosa stiamo dicendo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 20 febbraio 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 6, molti dei concorrenti in queste ore, hanno parlato tra loro di quanto accaduto nella notte traBelli eDuran. Mentre i due “coniugi” si sono parecchio isolati, facendo in parte finta che nulla fosse accaduto, gli altri vipponi, hanno commentato tra loro i fatti. Nella stanza arancione,ha espresso il suo parere, parlando con Sophie e con Alessandro Basciano, spiegando loro perchè non crede, a differenza di quanto si dice in casa, che la Sorge sia unain tutta questa storia. Lalo ha sempre detto e ne è ancora convinta, anche dopo quello che è successo questa notte nella casa del Grande Fratello VIP. “Ma perché si lascia baciare e abbracciare sensualmente. Ma cosa stiamo dicendo ...

