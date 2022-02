Inter-Sassuolo, Inzaghi: “Sono molto arrabbiato” (Di domenica 20 febbraio 2022) Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Sassuolo, match della ventiseiesima giornata della Serie A 21/22 L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match perso per 2 a 0 contro il Sassulo, e valevole per la settima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “Sono molto arrabbiato per l’approccio. Abbiamo avuto tre giorni dalla gara di mercoledì, ne avevamo parlato. Sapevamo come gioca il Sassuolo, dovevamo stare attenti. Nel secondo tempo abbiamo provato ad organizzare qualcosa, non abbiamo neanche avuto l’episodio, ma al di là dei meriti del Sassuolo e delle fatiche dovevamo approcciare meglio. Analizzeremo con calma e ... Leggi su intermagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Simonenel post partita di, match della ventiseiesima giornata della Serie A 21/22 L’allenatore dell’Simone, al termine del match perso per 2 a 0 contro il Sassulo, e valevole per la settima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “per l’approccio. Abbiamo avuto tre giorni dalla gara di mercoledì, ne avevamo parlato. Sapevamo come gioca il, dovevamo stare attenti. Nel secondo tempo abbiamo provato ad organizzare qualcosa, non abbiamo neanche avuto l’episodio, ma al di là dei meriti dele delle fatiche dovevamo approcciare meglio. Analizzeremo con calma e ...

