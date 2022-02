Inter in ginocchio, il Sassuolo passa con Raspadori e Scamacca. Il Milan ringrazia e resta in vetta (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Sassuolo batte l’Inter 2-0 al Meazza e sorride il Milan: dopo il pari dei rossoneri ieri a Salerno, l’Inter infatti con questa sconfitta non solo manca l'occasione del controsorpasso in testa alla... Leggi su feedpress.me (Di domenica 20 febbraio 2022) Ilbatte l’2-0 al Meazza e sorride il: dopo il pari dei rossoneri ieri a Salerno, l’infatti con questa sconfitta non solo manca l'occasione del controsorpasso in testa alla...

Advertising

zazoomblog : Inter in ginocchio il Sassuolo passa con Raspadori e Scamacca - #Inter #ginocchio #Sassuolo #passa - RNocerino95 : Ti prego batte Cagliari domani, sono in ginocchio. Milan e Inter ha pareggiato è perso. Prendete primo posto con il cuore @sscnapoli ???? - marblackbluety : vi supplico in ginocchio - marco71gessini : @GMontalesi @sghezziofficial Quando era a l'Inter.. tutti muti,in ginocchio e in adorazione. - elliott_il : RT @NumerINTERi: @bettercall_pier Ha appena confermato la dirigenza fino al 2025, ha fatto crescere il brand Inter in tutto il mondo, ha vi… -