Il ministro ugandese ignora (in modo imbarazzante) Ursula von der Leyen. “È un mini sofa-gate” | VIDEO (Di domenica 20 febbraio 2022) La presenza di figure femminili in ruoli apicali delle istituzioni è ancora troppo esigua. Nonostante negli ultimi anni, anche se a fatica, alcune grandi personalità sono riuscite ad imporsi nella scena internazionale, il ruolo della donna in politica fatica ancora ad emergere. E i retaggi maschilisti macchiano ancora vertici e summit in cui non viene platealmente riconosciuta pari dignità ai rappresentanti di entrambi i sessi. Lo sa bene Ursula Von der Leyen, la presidente della Commissione europea che é stata oggetto di discriminazioni sessiste in più occasioni. L’ultima ieri. Al termine di un vertice a Bruxelles, infatti, la politica tedesca è stata ignorata durante i saluti di rito dal ministro degli Esteri ugandese Abubakhar Jeje Odongo. Il leader africano si é ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) La presenza di figure femli in ruoli apicali delle istituzioni è ancora troppo esigua. Nonostante negli ultimi anni, anche se a fatica, alcune grandi personalità sono riuscite ad imporsi nella scena internazionale, il ruolo della donna in politica fatica ancora ad emergere. E i retaggi maschilisti macchiano ancora vertici e summit in cui non viene platealmente riconosciuta pari dignità ai rappresentanti di entrambi i sessi. Lo sa beneVon der, la presidente della Commissione europea che é stata oggetto di discriminazioni sessiste in più occasioni. L’ultima ieri. Al termine di un vertice a Bruxelles, infatti, la politica tedesca è statata durante i saluti di rito daldegli EsteriAbubakhar Jeje Odongo. Il leader africano si é ...

