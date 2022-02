Il Carnevale da vivere con gli eventi dal vivo | riparte la Baraonda nei teatri Sei gli appuntamenti | si comincia oggi

(Di domenica 20 febbraio 2022) FERMO - Non potrà essere, ancora, la solita '' che anima ildi Fermo e Porto San Giorgio, ma le due città hanno voluto esserci lo stesso. Insieme, come da alcuni anni, per ...

Alla presentazione c'erano i due Re Carnevale, Luigi Palloni per Fermo e Roberto Luciani ... «Sono - spiega il direttore artistico Marco Renzi – spettacoli da vivere, senza la mediazione dello ...A far vivere il carnevale, come lo scorso anno, tre giovani dame: Valentina Petrini, Laura Scroppo e Rosa Rossano. L'artefice dei costumi è Donatella Volpi, Elisa Biagianti ha curato la fotografia.