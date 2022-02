(Di domenica 20 febbraio 2022) Un terribile incidente quello che si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la via, nei pressi di Aprilia. Qui un bruttoha visto coinvolti una BMW ed una moto. Le cause del sinistro al momento sono ancora in fase di definizione, al lavoro sia la Polizia Locale sia i Carabinieri. Leggi anche: Incidente in montagna: bimbo di 8 anni esce di pista con lo slittino e batte la testa, èTerribiledalA seguito del violento impatto la persona alla guida dalla moto ètadalper. Giunti sul posto i soccorsi, è stato subito ...

Advertising

CorriereCitta : Grave frontale sulla Nettunense: centauro sbalza fuori dal mezzo per diversi metri - ilmamilio : Velletri | Grave incidente stradale. Frontale tra due auto: 13enne trasportato in elisoccorso al Bambino Gesù… - bizcommunityit : Frontale sulla Triestina, macchina rovesciata: grave il conducente - infoitinterno : Frontale sulla Triestina, macchina rovesciata: grave il conducente - veneziatoday : Frontale sulla Triestina, macchina rovesciata: grave il conducente -> -

Ultime Notizie dalla rete : Grave frontale

VeneziaToday

Paura oggi sul lungomare di Sabaudia a seguito di unincidente verificatosi durante la gara del 'Sabaudia Duathlon Carnevale'. Per cause ancora da accertare due ciclisti si sono scontrati innescando una reazione a catena nella quale sono stati ...scontro tra ciclisti questa mattina a Sabaudia, nel corso del "Sabaudia Duathlon Carnevale". ... L'incidente tra i ciclisti, a quanto sembra un, è avvenuto tra ponte Giovanni XXIII e Torre ...Un grave incidente stradale si è verificato a Via Caranella a Velletri. Nel frontale tra due auto ha provocato tre feriti, tra cui un 13enne in gravissime condizioni trasportato al Bambino Gesù ...Grave scontro tra ciclisti questa mattina a Sabaudia ... L’incidente tra i ciclisti, a quanto sembra un frontale, è avvenuto nel corso della seconda delle tre frazioni previste dalla competizione in ...