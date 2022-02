Gf 16 | Ambra Lombardo sbugiarda Kikó Nalli e svela retroscena inediti sulla fine della loro storia

(Di domenica 20 febbraio 2022) Kikòhanno avuto unad’amore iniziata sotto i riflettori del Grande Fratelloe terminata una volta fuori dal game-show tra scambi di accuse reciproche. Kikò, ex marito di Tina Cipollari, è attualmente legato ad una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. L’hair stylist ha deciso infatti di tenere il più possibile per sé questa nuova relazione, e di vivere la sua nuova compagna nella totale riservatezza. Tra le pagine del settimanale Nuovo però, è tornato a parlare del passato. Quando gli è stato chiesto a propositosua ex,, non ha lasciato spazio a interpretazioni: Non voglio nemmeno sapere dove sia. Sono uno che quando cancella unad’amore lo fa in maniera definitiva. Una frase che ...

Scintille tra ex: dopo che la prof ha annunciato di sposarsi, sono volati gli stracci tra i due protagonisti del GF 16 L'articolo smonta Kikò Nalli: "Messaggi di fumo e poste sotto casa" proviene da Gossip e Tv . Dalla serie ci eravamo tanto amati, ma ora facciamo volare gli stracci: e Chicco 'Kikò' Nalli sono stati protagonisti del Grande Fratello 16 , reality show in cui hanno iniziato a imbastire una love story poi proseguita al di fuori della Casa più spiata d'... Sembrava che fosse acqua passata tra un'ex coppia del Grande Fratello ma in realtà non è così: dopo la rottura continuano a volare stracci. Sono stati una delle coppie più amate tra quelle nate nella ...