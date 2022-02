Genoa, Ekuban: «Contento del gol, ma lo avrei scambiato con tre punti» (Di domenica 20 febbraio 2022) Caleb Ekuban attaccante del Genoa, ha parlato dopo il pareggio contro il Venezia: ecco le sue dichiarazioni Caleb Ekuban, attaccante del Genoa, ha parlato dopo il pari con il Venezia ai microfoni di DAZN. DICHIARAZIONI – «Noi lottiamo fino alla fine per poter salvare questa splendida tifoseria, ma purtroppo abbiamo buttato altri due punti. Questo pareggio vale meno rispetto alla vittoria che speravamo di portare a casa, ma andremo avanti a dare battaglia a chiunque. Il gol? Sono Contento, ma lo avrei cambiato con un successo. Dobbiamo dare tutto per centrare la salvezza, fin quando ci saranno partite c’è speranza. Blessin mi sta trasmettendo tanta fiducia, mi capisce e sono felice di questa chimica». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Calebattaccante del, ha parlato dopo il pareggio contro il Venezia: ecco le sue dichiarazioni Caleb, attaccante del, ha parlato dopo il pari con il Venezia ai microfoni di DAZN. DICHIARAZIONI – «Noi lottiamo fino alla fine per poter salvare questa splendida tifoseria, ma purtroppo abbiamo buttato altri due. Questo pareggio vale meno rispetto alla vittoria che speravamo di portare a casa, ma andremo avanti a dare battaglia a chiunque. Il gol? Sono, ma locambiato con un successo. Dobbiamo dare tutto per centrare la salvezza, fin quando ci saranno partite c’è speranza. Blessin mi sta trasmettendo tanta fiducia, mi capisce e sono felice di questa chimica». L'articolo proviene da Calcio News 24.

