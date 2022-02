Formazioni ufficiali Venezia Genoa | le scelte degli allenatori

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ledimatch valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-3-3): Romero; Svoboda, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Nani. All. Zanetti(4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso; Sturaro, Badelj, Rovella; Gudmundsson; Destro, Ekuban. All. Blessin. L'articolo proviene da Calcio News 24.

