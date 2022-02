Emma Marrone | chi è | età | carriera | fidanzato | Instagram | canzoni | Sanremo 2022 | Ogni volta è così | altezza e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo l’emozionante puntata di ieri, è tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Verissimo. Direttamente dal palco dell’Ariston arriverà in studio, che asi è esibita sulle note di ‘’.: chi è, età,, conosciuta semplicemente come, è nata a Firenze il 25 maggio del 1984, sotto il segno dei Gemelli. Ha vissuto la sua prima infanzia a Sesto Fiorentino, per poi trasferirsi con la famiglia ad Aradeo, in provincia di Lecce. La passione per la musica le è stata trasmessa da suo padre che, all’età di 9 anni, l’ha inserita nel suo gruppo musicale Karadreon. La cantante ha ...