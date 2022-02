Delia e Soleil si baciano, poi la lite con Alex Belli e la rivelazione di Soleil: “Alex ti amo” (Di domenica 20 febbraio 2022) È successo l’inevitabile, l’unico colpo di scena ancora incompiuto al Grande Fratello Vip che tanti aspettavano, incluso Alex Belli: sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge si sono baciate con passione. Un momento davvero hot scattato all’improvviso sulle scale esterne della casa, durante una festa primitiva con solito dj set e alcol a fiumi. Le donne si sono avvinghiate e hanno catalizzato l’attenzione, portando di nuovo al centro la storia più chiacchierata di questa edizione, che ormai è diventata una soap a tutti gli effetti. Delia e Soleil si baciano Soleil Sorge finalmente vuota il sacco su quanto accaduto sotto le coperte quella notte: “Tu sei un falso, perché mi hai detto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) È successo l’inevitabile, l’unico colpo di scena ancora incompiuto al Grande Fratello Vip che tanti aspettavano, incluso: sua moglieDuran eSorge si sono baciate con passione. Un momento davvero hot scattato all’improvviso sulle scale esterne della casa, durante una festa primitiva con solito dj set e alcol a fiumi. Le donne si sono avvinghiate e hanno catalizzato l’attenzione, portando di nuovo al centro la storia più chiacchierata di questa edizione, che ormai è diventata una soap a tutti gli effetti.siSorge finalmente vuota il sacco su quanto accaduto sotto le coperte quella notte: “Tu sei un falso, perché mi hai detto ...

Ultime Notizie dalla rete : Delia Soleil Salvo Veneziano 'Alex Belli? Mezza violenza su Soleil'/ 'Gf Vip schifo con Signorini' Salvo Veneziano torna ad attaccare il Grande Fratello Vip , stavolta per gli sviluppi a cui ha portato il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge . Le immagini del tentativo di menare a trois di Alex Belli hanno fatto il giro dei social e sono state rilanciate anche dall'ex concorrente del reality, il quale si è ...

