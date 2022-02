Cosa è cambiato questa notte Fiorenza Sarzanini | una terribile conferma | Ucraina | verso l' ecatobme

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 febbraio 2022) In, ora, l'escalation militare sembra davvero difficile da arrestare. La sensazione, drammatica e tangibile, ma soprattutto sempre più diffusa, è che Vladimir Putin stia davvero per attaccare. Alla faccia di chi per lunghe settimane non credeva davvero possibile l'offensiva. Il tema della crisitiene banco anche a In Onda, il programma di La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, dove ospite in collegamento c'è, firma di punta del Corriere della Sera. E Concita si rivolge proprio alla: "Il tema della guerra che non si fa, ma è così? Come mai non è più un sentire comune capace di muovere una mobilitazione contro la guerra?", chiede la De Gregorio. "Secondo me fino ad ora è stato un po' sottovalutato. Tutti credevamo, credevano, che fosse ...