Colapesce e Dimartino al veleno contro Ana Mena: “A chi volevi fregare” (Di domenica 20 febbraio 2022) Ha fatto ballare tutto il Teatro Ariston e la sua canzone è una delle più ascoltate del Festival di Sanremo 2022 nonostante si sia classificata in fondo alla classifica. Di chi stiamo parlando? Della famosa cantante Ana Mena a proposito della quale nelle ultime ore si sono espressi due grandi protagonisti dell’edizione 2021 del Festival ovvero Colapesce e Dimartino. Ma, quali sono state le loro parole? Facciamo un po’ di chiarezza. Ana Mena ospite di Propaganda Live Una nuova puntata di Propaganda Live è andata in onda nella serata di venerdì 18 febbraio e tra gli ospiti vi era anche Ana Mena che nell’occasione ha cantato il suo brano di Sanremo ovvero ‘Duecentomila Ore’ e poi ancora uno dei suoi ultimi singoli ovvero ‘Musica Ligera’ che sembrerebbe essere la cover spagnola di un altro ... Leggi su baritalianews (Di domenica 20 febbraio 2022) Ha fatto ballare tutto il Teatro Ariston e la sua canzone è una delle più ascoltate del Festival di Sanremo 2022 nonostante si sia classificata in fondo alla classifica. Di chi stiamo parlando? Della famosa cantante Anaa proposito della quale nelle ultime ore si sono espressi due grandi protagonisti dell’edizione 2021 del Festival ovvero. Ma, quali sono state le loro parole? Facciamo un po’ di chiarezza. Anaospite di Propaganda Live Una nuova puntata di Propaganda Live è andata in onda nella serata di venerdì 18 febbraio e tra gli ospiti vi era anche Anache nell’occasione ha cantato il suo brano di Sanremo ovvero ‘Duecentomila Ore’ e poi ancora uno dei suoi ultimi singoli ovvero ‘Musica Ligera’ che sembrerebbe essere la cover spagnola di un altro ...

Advertising

welikeduel : Il messaggio di Colapesce e Dimartino per #AnaMena. Special guest star Marco Mengoni #propagandalive… - La7tv : #propagandalive Il messaggio di Colapesce e Dimartino per Ana Mena (special guest star Marco Mengoni) - welikeduel : I critici musicali Colapesce e Dimartino su Ana Mena #propagandalive - Louisangel30 : RT @s0ftjake: per me sono Colapesce e Dimartino che cantano 'Duecentomila ore' di Ana Mena con il ritornello di 'Amandoti' cantata da Marco… - aoutlentilles : eccoci con mio padre che mi chiede se colapesce e dimartino siano una coppia (cioè nemmeno, mi ha proprio chiesto se fossero sposati) -