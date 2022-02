Ciriaco De Mita, 94 anni, cade in casa e si rompe il femore. Operato, sta bene (Di domenica 20 febbraio 2022) Ciriaco De Mita sta reagendo bene dopo l’operazione al femore cui è stato sottoposto nella tarda serata di ieri in seguito ad una caduta nelle sua abitazione di Nusco. L’ex presidente del Consiglio e leader della DC, 94 anni, sindaco del paese irpino al secondo mandato, è stato Operato nell’Unità di chirurgia ortopedica dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Ottimisti i sanitari. Nonostante l’età del paziente, i parametri vitali sono considerati sufficientemente positivi. L’incidente domestico si è verificato nel primo pomeriggio di ieri mentre De Mita scendeva le scale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 20 febbraio 2022)Desta reagendodopo l’operazione alcui è stato sottoposto nella tarda serata di ieri in seguito ad una caduta nelle sua abitazione di Nusco. L’ex presidente del Consiglio e leader della DC, 94, sindaco del paese irpino al secondo mandato, è statonell’Unità di chirurgia ortopedica dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Ottimisti i sanitari. Nonostante l’età del paziente, i parametri vitali sono considerati sufficientemente positivi. L’incidente domestico si è verificato nel primo pomeriggio di ieri mentre Descendeva le scale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

