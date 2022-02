Cinzia Monteverdi | editrice dal cuore d’oro | “Il futuro economico deve andare a braccetto con il no profit”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 20 febbraio 2022) “Se ho avuto difficoltà? No, o meglio non mi sono mai fermata davanti a esse. Sono una che le occasioni le ha afferrate, è andata a prendersele, fa parte del mio temperamento”. Ha lei idee chiaree le ha sempre avute. Classe 1973, nata a Viareggio ma vissuta a Carrara, trapiantata a Roma dopo gli studi a Parma, è uno dei pochi editori donna in Italia. Amministratrice delegata e presidente del consiglio di amministrazione di SEIF SpA, media company che pubblica Il Fatto Quotidiano e tutto quel microcosmo che lo circonda e di cui è stata l’ideatrice, insieme ad altri, nel 2009. Compresa l’ultima realtà, nata l’anno scorso, ovvero la Fondazione Il Fatto Quotidiano che promuove progetti umanitari con la collaborazione delle associazioni di volontariato sul territorio., 49 anni, è una ...