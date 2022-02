Ben venga l’Atalanta americana, se garantisce un futuro sempre più internazionale (Di domenica 20 febbraio 2022) “Un futuro ancora più internazionale…”. Così recita il comunicato dell’Atalanta che annuncia la “sottoscrizione di un accordo di partnership”. Infatti, l’Atalanta che per tre anni consecutivi gioca in Champions, continua il suo cammino in Europa League e resta in corsa in Serie A per una nuova qualificazione in Champions è una splendida, internazionale realtà. Il tifoso atalantino, che aveva già il palato fino dopo tanti anni in Serie A e si è fatto la bocca buona, gustando da vicino le sfide col Manchester City e sia pure in tv (causa pandemia) con Ajax, Real Madrid, Liverpool, vorrebbe continuare a vivere questo sogno europeo. Insomma, che gli anni d’oro della gestione Percassi con mago Gasp si possano rivivere, grazie alla competenza dei dirigenti (dai Percassi a Sartori) e di uno staff tecnico, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 20 febbraio 2022) “Unancora più…”. Così recita il comunicato delche annuncia la “sottoscrizione di un accordo di partnership”. Infatti,che per tre anni consecutivi gioca in Champions, continua il suo cammino in Europa League e resta in corsa in Serie A per una nuova qualificazione in Champions è una splendida,realtà. Il tifoso atalantino, che aveva già il palato fino dopo tanti anni in Serie A e si è fatto la bocca buona, gustando da vicino le sfide col Manchester City e sia pure in tv (causa pandemia) con Ajax, Real Madrid, Liverpool, vorrebbe continuare a vivere questo sogno europeo. Insomma, che gli anni d’oro della gestione Percassi con mago Gasp si possano rivivere, grazie alla competenza dei dirigenti (dai Percassi a Sartori) e di uno staff tecnico, ...

