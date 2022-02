ATP Marsiglia, trionfo Rublev: la vendetta è servita (Di domenica 20 febbraio 2022) A Marsiglia è l'anno di Andrey Rublev. Il russo conquista il nono titolo in singolare in quattordici finali. E completa una doppietta singolo - doppio che nella storia del torneo era riuscita solo ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) Aè l'anno di Andrey. Il russo conquista il nono titolo in singolare in quattordici finali. E completa una doppietta singolo - doppio che nella storia del torneo era riuscita solo ...

Advertising

zazoomblog : Atp Marsiglia 2022 Rublev batte Auger-Aliassime in finale: nono titolo in carriera - #Marsiglia #Rublev #batte - im_jordanv : ???? | RUBLEV TRIONFA A MARSIGLIA Andrey Rublev è il campione dell'ATP 250 di Marsiglia. 7-5, 7-6(4) v Auger-Aliassi… - sportface2016 : #ATPMarsiglia 2022: #Rublev batte #AugerAliassime in finale, nono titolo in carriera - livetennisit : ATP 500 Rio de Janeiro e ATP 250 Marsiglia e Delray Beach: I risultati con il dettaglio delle Finali. In campo anch… - im_jordanv : ???? | ATP 250 Marsiglia F ???? Rublev v Auger-Aliassime ???? -