Atp Delray Beach 2022 | Norrie batte Opelka in due tie-break e si laurea campione

(Di lunedì 21 febbraio 2022) L’Atp 250 diincorona Cameron, che si regala la prima gioia del. Il Nord America evidentemente porta bene al britannico, che aveva conquistato i due precedenti titoli a Los Cabos (Messico) e Indian Wells (Usa), e si è ripetuto in Florida. Sconfitto il finale il gigante Reilly, il quale ha avuto la peggio proprio in quello che solitamente è il suo punto forte, ovvero il tie-. 7-6(1) 7-6(4) il punteggio in favore di, che ha risposto molto bene (tanto da procurarsi ben 5 palle, senza però sfruttarne neppure una) ed ha concesso il minimo sindacale al servizio. Adnon sono invece bastati neppure 25 aces e si è dovuto arrendere dopo 1h49?. Non riesce dunque il back-to-back al numero ...

Advertising

sportface2016 : #DelrayBeachOpen 2022: #Norrie batte #Opelka in due tie-break e si laurea campione - zazoomblog : Tabellone Atp Delray Beach 2022: Norrie guida il seeding c’è Seppi - #Tabellone #Delray #Beach #2022: - livetennisit : ATP 500 Rio de Janeiro e ATP 250 Marsiglia e Delray Beach: I risultati con il dettaglio delle Finali. In campo anch… - zazoomblog : Tabellone Atp Delray Beach 2022: Norrie guida il seeding c’è Seppi - #Tabellone #Delray #Beach #2022: - im_jordanv : ???? | Il primo finalista dell'ATP 250 di Delray Beach è Cameron Norrie. Doppio 6-3 contro Paul. È alla caccia del su… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Delray

Per la prima volta nella storia dell'diBeach, le prime due teste di serie si scontreranno in finale. Saranno infatti il numero 13 del mondo Cameron Norrie e lo statunitense Reilly Opelka, che vive a due passi dall'impianto e ...Cameron Norrie affronterà Reilly Opelka in occasione della finale dell'250 diBeach 2022 , evento di scena sul cemento outdoor statunitense. Saranno le prime due forze del seeding a contendersi il titolo in Florida. Il britannico ha superato in semifinale Paul,...Nella prima finale fra le prime due teste di serie a Delray Beach, Cameron Norrie ha ... puntava a diventare il quinto bi-campione nella storia dell'ATP 250 proprio nell'anno del 30mo anniversario ...L’Atp 250 di Delray Beach incorona Cameron Norrie, che si regala la prima gioia del 2022. Il Nord America evidentemente porta bene al britannico, che aveva conquistato i due precedenti titoli a Los ...