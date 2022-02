Atletica, Maratona: a Siviglia Meucci si migliora con 2H 09? 25” (Di domenica 20 febbraio 2022) Daniele Meucci migliora il suo miglior tempo nella Maratona di Siviglia, con il tempo di 2h09’25”, togliendo trentotto secondi al primato personale realizzato nello scorso novembre sempre in Spagna, a Barcellona (2h10’03”) e quindi scendendo per la prima volta sotto la soglia dei 130 minuti. Sedicesimo posto per l’azzurro nella gara vinta dall’etiope Asrar Abderehman (2h04:43). Terzo risultato in carriera per il grossetano Stefano La Rosa (Carabinieri), ventottesimo con 2h11’24”. Bene anche Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro): 2h11’43” che migliora di quasi due minuti e mezzo il suo migliore. Netto salto di qualità anche per il valdostano René Cuneaz (Cus Pro Patria Milano), quarantaduesimo in 2h12’48”. Anche nella gara femminile a vincere è un’etiope, Alemu Megertu in 2h18’51”. Ecco le parole di ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Danieleil suo miglior tempo nelladi, con il tempo di 2h09’25”, togliendo trentotto secondi al primato personale realizzato nello scorso novembre sempre in Spagna, a Barcellona (2h10’03”) e quindi scendendo per la prima volta sotto la soglia dei 130 minuti. Sedicesimo posto per l’azzurro nella gara vinta dall’etiope Asrar Abderehman (2h04:43). Terzo risultato in carriera per il grossetano Stefano La Rosa (Carabinieri), ventottesimo con 2h11’24”. Bene anche Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro): 2h11’43” chedi quasi due minuti e mezzo il suo migliore. Netto salto di qualità anche per il valdostano René Cuneaz (Cus Pro Patria Milano), quarantaduesimo in 2h12’48”. Anche nella gara femminile a vincere è un’etiope, Alemu Megertu in 2h18’51”. Ecco le parole di ...

