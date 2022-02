Ascolti TV 19 febbraio, debutto trionfale per Affari tuoi con la vincita di Lino Banfi (Di domenica 20 febbraio 2022) Tante le emozioni che la tv generalista ha saputo regalare nel sabato sera del 19 febbraio 2022. Su Rai 1 ha debuttato 'Affari tuoi - Formato famiglia' mentre su Canale 5 è tornato un nuovo appuntamento di 'C'è posta per te'. Sia Amadeus che Maria De Filippi hanno saputo intrattenere gli spettatori, ma solamente uno di loro ha avuto la meglio in termini di Ascolti tv. Si segnala l'emozionante finale di Affari tuoi con Lino Banfi che è riuscito a mettere a segno una grande vincita, soprattutto dopo aver emozionato il pubblico parlando della moglie e leggendo la lettera della figlia Rosanna. Ascolti Tv sabato 19 febbraio 2022: Lino Banfi commosso davanti alla lettera ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 20 febbraio 2022) Tante le emozioni che la tv generalista ha saputo regalare nel sabato sera del 192022. Su Rai 1 ha debuttato '- Formato famiglia' mentre su Canale 5 è tornato un nuovo appuntamento di 'C'è posta per te'. Sia Amadeus che Maria De Filippi hanno saputo intrattenere gli spettatori, ma solamente uno di loro ha avuto la meglio in termini ditv. Si segnala l'emozionante finale diconche è riuscito a mettere a segno una grande, soprattutto dopo aver emozionato il pubblico parlando della moglie e leggendo la lettera della figlia Rosanna.Tv sabato 192022:commosso davanti alla lettera ...

